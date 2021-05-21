ЄС закликає до врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Високий представник ЄС Жозеп Боррель привітав домовленість про припинення вогню в секторі Гази і закликав до пошуку стійкого політичного рішення щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Відповідну заяву оприлюднила Європейська служба зовнішніх дій, повідомляє Укрінформ.

«Лише політичне рішення принесе сталий мир та завершить раз і назавжди палестино-ізраїльський конфлікт. Відновлення політичного горизонту у напрямку рішення «двох держав» зараз набуває особливої важливості. ЄС готовий повною мірою підтримати владу Ізраїлю і Палестини у цих зусиллях», - наголосив Боррель.

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Як повідомлялося, 20 травня уряд Ізраїлю підтримав рішення про припинення збройного протистояння з рухом ХАМАС у секторі Газа. Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija