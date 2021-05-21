В Австралії тисячі школярів вийшли на екодемонстрації
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Укрінформ
Тисячі австралійських школярів вийшли на акції протесту, закликаючи вжити заходів у боротьбі зі зміною клімату.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Очікується, що в акціях по всій країні візьмуть участь до 50 тисяч школярів.
Протестувальники закликають відмовитися від нових вугільних, нафтогазових і газових проектів в Австралії, включаючи скандальну шахту Адані.
Демонстранти також вимагають, щоб до 2030 року виробництво та експорт енергії у країні на 100% складалося з відновлюваних джерел, і виступають за відмову від викопного палива.
Прем'єр-міністр Австралії Скотта Моррісона постійно наражається на критику через кліматичну політику, а також зазнає міжнародного тиску з вимогою активізувати зусилля зі скорочення викидів вуглецю.
Фото: ААР