В Австралії тисячі школярів вийшли на екодемонстрації

Тисячі австралійських школярів вийшли на акції протесту, закликаючи вжити заходів у боротьбі зі зміною клімату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Очікується, що в акціях по всій країні візьмуть участь до 50 тисяч школярів.

Протестувальники закликають відмовитися від нових вугільних, нафтогазових і газових проектів в Австралії, включаючи скандальну шахту Адані.

Демонстранти також вимагають, щоб до 2030 року виробництво та експорт енергії у країні на 100% складалося з відновлюваних джерел, і виступають за відмову від викопного палива.

Прем'єр-міністр Австралії Скотта Моррісона постійно наражається на критику через кліматичну політику, а також зазнає міжнародного тиску з вимогою активізувати зусилля зі скорочення викидів вуглецю.

Фото: ААР