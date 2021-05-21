В Індії розбився винищувач - пілот загинув

Унаслідок авіатрощі винищувача МіГ-21 в індійському північному штаті Пенджаб загинув пілот.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Повітряних сил країни у Твіттері.

«Минулої ночі стався інцидент із винищувачем ВПС Індії у західному секторі. Пілот отримав травми, несумісні із життям», - повідомили у відомстві.

У пресслужбі додали, що експерти мають встановити причину трагічного інциденту.

За даними порталу India.com, авіатроща МіГ-21 сталася поблизу міста Мога, що в північному штаті Пенджаб, під час рутинного тренувального польоту.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня під час аварії військового літака Лідської штурмової авіабази Як-130 під Барановичами загинули два льотчики.

Фото: www.tribuneindia.com