Кордон між Канадою та США залишиться закритим ще місяць

Канада й США погодилися ще на місяць продовжити режим закриття спільного кордону для подорожей з несуттєвою метою.

Про це у Твіттері повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.

“Оновлення стосовно канадсько-американського кордону: для захисту вашого здоров’я та обмеження поширення COVID-19 ми продовжуємо чинні заходи ще на 30 днів. Несуттєві подорожі між нашими країнами залишаються забороненими до 21 червня”, - зазначив Трюдо.

Mise à jour sur la frontière Canada-É.-U. : Pour protéger votre santé et limiter la propagation de la COVID-19, nous prolongeons les mesures en place de 30 jours. Les déplacements non essentiels entre nos deux pays demeureront donc restreints jusqu’au 21 juin. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 20, 2021

Нагадаємо: безпрецедентні обмеження на пересування між Канадою та США набули чинності 21 березня минулого року - й відтоді регулярно подовжувалися. Згідно із ними, “несуттєвими” вважаються усі подорожі, метою яких є туризм і відпочинок.

Водночас перевезення пального, харчових продуктів, медикаментів та інших товарів не припиняються. Не стосується заборона й медиків, які працюють у сусідніх країнах, а також близьких родичів громадян і постійних жителів Канади.

За останніми даними, на території Канади залишається понад 61 тис. активних випадків COVID-19, у США досі хворіють майже 6 млн людей. Від початку пандемії недуга забрала життя 25 066 канадців й 602 026 американців.