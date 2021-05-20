У Данії дозволили обирати COVID-вакцину для щеплення

У Данії набув чинності новий урядовий наказ, що дозволяє людям обирати, якою вакциною від COVID-19 вони хочуть щепитися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Наразі вибір є лише між медичними засобами від AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке сьогодні підписав наказ, що дозволяє вибір вакцин для щеплення від коронавірусу. Наказ також дозволяє данським приватним компаніям проводити вакцинацію на договірній основі.

Таким чином, у людей може з'явитися можливість отримати доступ до щеплення від COVID-19 раніше, ніж це було б можливо у рамках національної програми вакцинації.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 травня у світі з початку пандемії загалом офіційно підтверджено 165 575 058 випадків COVID-19, зокрема 3 432 001 летальний.