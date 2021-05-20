Політика безпеки й оборони ЄС: Боррель розповів про нові виклики і пріоритети

Високий представник ЄС Жозеп Боррель взяв участь у засіданні Військового комітету ЄС у форматі начальників штабів та обговорив з військовими керівниками країн-членів головні напрямки розвитку спроможностей ЄС для здійснення місій і операцій в рамках Спільної політики ЄС з безпеки й оборони (СПБО).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Кількість нових криз та загроз у сфері безпеки зростає. Кібернетична безпека, космос, нові технології, кліматичні зміни та розвиток інших тенденцій мають суттєвий вплив на безпеку та геополітичні наслідки… У цьому контексті високий представник/віцепрезидент Єврокомісії та начальники штабів країн ЄС обговорили Стратегічний компас, зокрема, аспекти оперативної діяльності Євросоюзу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Боррель наголосив на тому, що в нових умовах Євросоюз має бути здатним на більш швидкі рішення у сфері безпеки й оборони, мати необхідні засоби і ресурси для впливу на ситуацію.

Першим напрямком цієї роботи Боррель визначив створення системи стимулів, які б заохочували країни-члени брати ширшу участь у спільних місіях та операціях, наприклад, за рахунок раннього визначення сил, що залучатимуться, більшої прозорості у системі їх ротації, а також у рамках Постійного структурованого співробітництва ЄС (PESCO).

Другим ключовим напрямком є надання країнам-членам більшої гнучкості у реагуванні на потреби в сфері безпеки й оборони. Прикладом такої гнучкості може слугувати скоординована морська присутність ЄС та тісніша координація між місіями та операціями ЄС в рамках СПБО та додатковими діями у цій сфері, що здійснюють окремі країни ЄС або створені ними коаліції, як це відбулося з операціями в регіоні Сахель або в Ормузькій протоці.

Третім пріоритетом Боррель назвав кращу підготовленість ЄС до майбутніх криз, що може досягатися за рахунок створення тренованих та оснащених сил високої готовності до дії, які можуть швидко залучатися за необхідності. У цьому контексті він закликав учасників зустрічі розвинути ідею щодо створення «Сил першого входу» ЄС та опрацювати різні сценарії їх формування та подальшого використання.

Високий представник ЄС наголосив, що в рамках принципів Стратегічного компасу ЄС має розвинути власні технологічні та інноваційні спроможності, що є умовою для підвищення його стійкості до нових викликів. Учасники зустрічі привітали залучення до певних проєктів PESCO третіх країн та наголосили на важливості тісної співпраці ЄС з міжнародним партнерами, включаючи ООН і НАТО.

При цьому, за словами Борреля, співробітництво між ЄС і НАТО залишається ключовим елементом порядку денного ЄС у сфері безпеки й оборони, що знайшло відображення в процесі трансформації обох організацій – у розробці Стратегічного компасу ЄС та концепції розвитку Північноатлантичного альянсу «НАТО 2030».

Як повідомлялося, 7 травня міністри закордонних справ країн ЄС підтримали ідею щодо створення резервних сил ЄС для оперативного реагування на кризи – так звані Сили першого входу, чисельністю до 5000 осіб.