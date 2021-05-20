Європарламент: Нинішні відносини між ЄС і Туреччиною є найгіршими за всю історію

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо відносин між ЄС і Туреччиною - цим документом вони визнаються найгіршими за всю новітню історію.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Європарламенту.

«За» відповідну резолюцію проголосували 480 депутатів Європарламенту, «проти» - 64, ще 150 утрималися.

«Відносини між ЄС і Туреччиною погіршилися до рівня, що потребує від ЄС їх широкої переоцінки… Протягом минулих років Туреччина суттєво віддалилася від цінностей та стандартів ЄС. У результаті ці відносини були відкинуті до історично найнижчого рівня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільшу тривогу європейських політиків викликав стан верховенства права та дотримання фундаментальних свобод у Туреччині, що значно погіршилися протягом минулих двох років. Якщо Туреччина не змінить цю негативну тенденцію, вказується у документі, Єврокомісія має вийти з пропозицією щодо формального припинення переговорів про членство з цією країною.

Зокрема, занепокоєння Європарламенту викликала надмірна централізація влади в Туреччині, «авторитарна інтерпретація» президентської системи, недостатня незалежність судової системи. Депутати закликали Туреччину звільнити ув’язнених правозахисників, журналістів, адвокатів, вчених та інших осіб, які були необґрунтовано засуджені.

Ще одна причина погіршення відносин з ЄС – ворожа закордонна політика Туреччини, включаючи її відносини з Грецією і Кіпром, а також причетність до подій у Сирії, Лівії та навколо Нагорного Карабаху. Європейські політики повторили заклик до Туреччини визнати геноцид вірмен, щоб прокласти шлях до справжнього примирення між народами Туреччини та Вірменії.

Водночас євродепутати наголосили на важливості дипломатичних зусиль ЄС у продовженні діалогу з Туреччиною та наданні їй допомоги для утримання більш ніж 4 мільйонів біженців, з яких близько 3,6 мільйона прибули із сусідньої Сирії. Ця проблема набуває особливої гостроти в умовах пандемії COVID-19. При цьому, як наголошується в резолюції, використання мігрантів та біженців як інструмент політичного тиску та шантажу є неприйнятним.

Депутати Європарламенту відзначили існування в Туреччині розвинутого й активного громадянського суспільства та закликали Єврокомісію продовжувати заходи із фінансової підтримки громадських організацій в цій країні.

Як повідомлялося, напруженість у відносинах Туреччини з Європейським Союзом посилилася внаслідок тривалої суперечки навколо Кіпру, а також розподілу шельфу й територіальних вод навколо Кіпру та Греції.