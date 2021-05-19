Єгипет продовжив карантин до кінця травня

Уряд Єгипту продовжив до кінця травня дію обмежувальних заходів, запроваджених задля боротьби з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ahram.

Зазначається, що дія карантинних заходів у Єгипті мала закінчитися 22 травня, проте їх продовжили щонайменше до 31 травня.

При цьому парки та пляжі будуть відкриті для відвідувачів.

Обмежувальні заходи у Єгипті передбачають закриття о 21:00 магазинів і торгівельних центрів, кав'ярень, ресторанів та кінотеатрів, а також заборону громадської активності.

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За даними Worldometer, у світі зафіксували 165 343 980 випадків зараження COVID-19, зокрема 3 426 255 летальних, одужали 144 389 682 особи.