Ізраїль обстріляли ракетами з південного Лівану

Територія північного Ізраїлю знову зазнала обстрілу з території південного Лівану.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Зазначається, що о 16:12 за місцевим часом сирену "Цева адом" було чути у Шфарамі та Ібліні на півночі Ізраїлю (Нижня Галілея). О 16:14-16:15 сирени "Цева адом" було чути в містах півночі Ізраїлю Акко, Кір'ят-Моцкін, Кір'ят-Ям, Кір'ят-Хаїм та інших. Сирени було чути в деяких районах Хайфи.

Повідомляється, що була задіяна система ПРО "Залізний купол". Жителі району Крайот чули три вибухи.

Відомості про постраждалих не надходили.

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ЦАХАЛ підтверджує запуск чотирьох ракет з південного Лівану. Дві з яких були збиті системою ПРО, одна впала на відкритій місцевості в районі Крайот, інша впала на відкритій місцевості в Нижній Галілеї.

Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" передає, що кілька громадян потребували допомоги медиків для виведення зі стану нервового шоку і у зв'язку з легкими травмами, які отримали, переміщуючись до захищених приміщень.

Ліванська "Хізбалла" не брала на себе відповідальність за цей обстріл.

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З Лівану повідомляють, що ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь по можливих місцях запуску ракет. За даними телеканалу "Аль-Манар", удару було завдано по цілі поруч з населеним пунктом Альма (приблизно 3 км на північ від кордону Ізраїлю).

Нагадаємо, що 17 травня о 23:15 сигнал тривоги пролунав у кібуці Місгав Ам, розташованому недалеко від кордону з Ліваном. Був зафіксований запуск шести ракет з території Лівану. Пізніше представники UNIFIL повідомили, що обстріл ізраїльської території був здійснений з району селища Рачайя аль-Фухар. У відповідь на ракетний обстріл ізраїльська артилерія обстріляла цілі на півдні Лівану. Керівник пресслужби Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Хідай Зільберман вранці 18 травня повідомив, що, найімовірніше, одна з шести ракет, випущених напередодні ввечері з південного Лівану, впала на ізраїльській території. Решта ракет, за даними ЦАХАЛу, розірвалися на території Лівану. За даними ізраїльської розвідки, до цього обстрілу було причетне угруповання арабів-сунітів з-поміж палестинських біженців, а не шиїтська "Хізбалла".

Як повідомляв Укрінформ, після загострень, що виникли між арабами та ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста в центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу аеропорту "Рамон", на північ від Ейлата. В результаті обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаударів по сектору Газа і частково - по території Лівану, у відповідь на запуск ракет з його території. За оцінкою ВООЗ, унаслідок цих ударів загинули 222 палестинці, ще близько 6 046 осіб були травмовані.

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що є два шляхи для припинення бойових дій у районі сектора Газа. Перший - окупувати Газу, другий - створити певний фактор стримування цього угруповання.

Фото: gov.il/he/Departments/israel_police