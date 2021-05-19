У Німеччині міністерка подала у відставку через звинувачення у плагіаті

У Німеччині федеральний міністр у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Франциска Гіффай подала у відставку через звинувачення у плагіаті при написанні докторської дисертації.

Про це повідомляється в електронному виданні берлінської спілки Соціально-демократичної партії, яку Гіффай очолює, передає кореспондент Укрінформу.

«В останні кілька днів знову відбулися дискусії щодо моєї дисертації 2010 року... Я вирішила попросити федерального канцлера через рішення федерального президента звільнити мене з посади федерального міністра у справах сім'ї, пенсіонерів, жінок та молоді», - заявила Гіффай.

Вона наполягає, що написала свою роботу чесно й усвідомлено, але «шкодує, якщо припустилася помилок».

При цьому Гіффай заявила, що у листопаді планує балотуватися на посаду мера Берліна.

Докторську дисертацію Гіффай захистила у 2010 році. Згодом виникли запитання щодо автентичності її змісту. Вільний університет Берліна, де вона писала роботу, подав скаргу восени 2019 року після звинувачень у плагіаті, але не відкликав докторську ступінь. На початку травня справу поновили, а докторці дали 4 тижні на пояснення.

Гіффай, яка є членом уряду (від СДПН) з 2018 року, заявила раніше, що відмовиться від посади незалежно від результатів розгляду справи.