На заході Туреччини зафіксували серію підземних поштовхів

На заході Туреччини, неподалік Ізміру, де у жовтня минулого року в результаті землетрусу загинули 117 людей, зафіксовано серію підземних поштовхів силою до 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«Поштовхи були зафіксовані о 14.14, 14.18 та 14.25 у Мендересі (провінція Ізмір), їх сила становила 4,3; 4,2 та 3,5 балів за школою Ріхтера відповідно», - повідомили в AFAD.

Про руйнування та жертви інформації не надходило.

Місто Мендерес розташоване на відстані 30 км від Ізміру.

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Як повідомляв Укрінформ, в результаті землетрусу, що стався в Егейському морі 30 жовтня, в турецькому Ізмірі під завалами зруйнованих будівель загинули 117 людей, у т.ч. одна людина потонула, 1034 людини отримали поранення. Після землетрусу було зареєстровано ще 4468 підземних поштовхів, 48 з яких силою понад 4 бали за шкалою Ріхтера.