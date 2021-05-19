На заході Туреччини зафіксували серію підземних поштовхів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).
«Поштовхи були зафіксовані о 14.14, 14.18 та 14.25 у Мендересі (провінція Ізмір), їх сила становила 4,3; 4,2 та 3,5 балів за школою Ріхтера відповідно», - повідомили в AFAD.
Про руйнування та жертви інформації не надходило.
Місто Мендерес розташоване на відстані 30 км від Ізміру.
Як повідомляв Укрінформ, в результаті землетрусу, що стався в Егейському морі 30 жовтня, в турецькому Ізмірі під завалами зруйнованих будівель загинули 117 людей, у т.ч. одна людина потонула, 1034 людини отримали поранення. Після землетрусу було зареєстровано ще 4468 підземних поштовхів, 48 з яких силою понад 4 бали за шкалою Ріхтера.