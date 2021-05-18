Прем’єр Іспанії терміново скасував візит до Парижа через кризу з марокканськими мігрантами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Mundo.
На засіданні Кабінету міністрів Іспанії, що відбулося сьогодні, розглядали питання кризи в ексклаві Сеута. Уряд Іспанії вважає ситуацію дуже серйозною, а сам Педро Санчес закликав Марокко вирішувати кризу у дусі добросусідства.
Як зазначив голова уряду, територіальна цілісність кордонів Сеути та Мелільї, які також входять до меж ЄС, будуть захищатися за будь-яких обставин та усіма необхідними засобами.
Для аналізу варіантів подальших дій урядом створено спеціальний комітет. Міністерства внутрішніх справ, оборони та закордонних справ працюють злагоджено щодо вирішення цієї ситуації.
Як повідомлялося, приблизно 5 тисяч мігрантів, серед яких майже тисяча неповнолітніх, цього понеділка нелегально потрапили з Марокко на територію іспанського північноафриканського ексклава Сеута. Це є абсолютним рекордом за одну добу. Для порівняння, з 1 січня до 15 травня поточного року до Сеути потрапили лише 475 мігрантів,
Фото: bayradio.fm