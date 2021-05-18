Прем’єр Іспанії терміново скасував візит до Парижа через кризу з марокканськими мігрантами

Голова уряду Іспанії Педро Санчес скасував свій візит до Парижа, а натомість вирушив до іспанського ексклава Сеута, куди учора прибула рекордна кількість нелегальних мігрантів з Марокко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Mundo.

На засіданні Кабінету міністрів Іспанії, що відбулося сьогодні, розглядали питання кризи в ексклаві Сеута. Уряд Іспанії вважає ситуацію дуже серйозною, а сам Педро Санчес закликав Марокко вирішувати кризу у дусі добросусідства.

Як зазначив голова уряду, територіальна цілісність кордонів Сеути та Мелільї, які також входять до меж ЄС, будуть захищатися за будь-яких обставин та усіма необхідними засобами.

Для аналізу варіантів подальших дій урядом створено спеціальний комітет. Міністерства внутрішніх справ, оборони та закордонних справ працюють злагоджено щодо вирішення цієї ситуації.

Читайте також: З моря поблизу Лівії урятували майже 100 мігрантів

Як повідомлялося, приблизно 5 тисяч мігрантів, серед яких майже тисяча неповнолітніх, цього понеділка нелегально потрапили з Марокко на територію іспанського північноафриканського ексклава Сеута. Це є абсолютним рекордом за одну добу. Для порівняння, з 1 січня до 15 травня поточного року до Сеути потрапили лише 475 мігрантів,

Фото: bayradio.fm