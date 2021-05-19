Перше COVID-щеплення зробили майже 70% мешканців Північної Ірландії

У Північній Ірландії першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 1 мільйон людей - це 69% дорослого населення регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що кампанія щеплення у Північній Ірландії відбувається швидкими темпами, особливо серед літніх громадян. Уже 100% людей віком від 80 років зробили щеплення.

У віковій групі 70-79 років щеплені приблизно 96% жителів цього регіону Великої Британії. Крім того, майже три чверті (74,8%) людей віком від 50 до 59 років отримали щонайменше одне щеплення вакциною проти COVID-19.

За останніми даними Worldometer, у світі підтверджено 164 873 686 випадків COVID-19, з них 3 417 709 летальних. Від хвороби одужали 143 800 015 осіб.

Фото: Belga