У Грузії опозиційна партія відмовилася входити до нового парламенту

Опозиційна партія "Європейська Грузія", заявила про остаточну відмову брати участь у роботі нового грузинського парламенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Interpressnews.

Рішення не входити до парламенту оголосив генеральний секретар партії Акакі Бобохідзе після засідання її політичної ради. За його словами, теперішній парламент є "нелегітимним".

"Сьогодні політична рада партії прийняла остаточне рішення. "Європейська Грузія" не приєднається до цього парламенту та не братиме участі в його роботі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за підсумками обговорення стратегії на майбутні парламентські вибори було вирішено, що "Європейська Грузія" намагатиметься координувати свої дії з усіма опозиційними силами.

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Як повідомлялося, 19 квітня в резиденції президента Грузії відбулося підписання плану вирішення політичної кризи, представленого президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він передбачає проведення системних виборчих змін, реформи у сфері правосуддя, перерозподіл повноважень у парламенті.

Згідно з документом, позачергові парламентські вибори пройдуть у Грузії 2022 року - якщо на майбутніх осінніх виборах до місцевих органів влади партія "Грузинська мрія" не зможе набрати 43% голосів. Опозиційні партії, які підпишуть документ, мають припинити бойкот парламенту.

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Вибори до парламенту відбулися у Грузії 31 жовтня 2020 року. За їх підсумками владна партія "Грузинська мрія" отримала 90 мандатів, вісім опозиційних сил - 60. Однак опозиційні партії заявили, що вважають результати виборів сфабрикованими, і відмовляються від участі в роботі парламенту.