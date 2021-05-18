Блінкен попередив Росію про наслідки через агресивну поведінку в Арктиці

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію, що Сполучені Штати не залишать без відповіді незаконні претензії РФ у сфері морського права в Арктиці, а також агресивну мілітаризацію регіону.

Про це, як повідомляє Reuters, він заявив у вівторок під час брифінгу з міністром закордонних справ Ісландії в Рейк’явіку, де перебуває для участі в засіданні Арктичної ради, передає Укрінформ.

«Ми бачимо, як Росія висуває протизаконні претензії у морській сфері, зокрема, щодо регулювання перетину закордонними суднами Північного моря, що суперечить міжнародному праву», - зауважив Блінкен.

При цьому, глава Держдепу «зробив попередження» російській стороні, що Сполучені Штати дадуть відповідь на агресивні дії РФ.

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Росія заявила про плани побудувати порти вздовж так званого Північного морського шляху, щоб скоротити відстань морських перевезень між Китаєм та Європою, а також посилила свою військову присутність уздовж арктичного узбережжя.

У понеділок у цьому зв’язку Лавров запропонував країнам-членам Арктичної ради регулярно проводити зустрічі на рівні керівництва Міноборони, щоб зменшити напругу, яка виникає в регіоні. Лавров також відкинув стурбованість НАТО щодо збільшення російської військової активності в Арктиці.

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що посилення Росією мілітаризації призведе до більших проблем. За його словами, це збільшує ризик інцидентів та прорахунків та підриває спільну мету щодо мирного та стійкого майбутнього розвитку регіону.

Як повідомлялося, минулого року ВМС США разом з європейськими союзниками вперше з 1980-х років провели навчання в Баренцевому морі з метою захисту свободи доступу до навігації на Північному морському шляху.

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