Індія не відновить експорт COVID-вакцин до жовтня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на індійські урядові джерела.
Джерела Reuters на умовах анонімності, повідомили, що внутрішня кампанія щеплення в Індії буде пріоритетом, оскільки кількість інфікованих хворобою COVID-19 в країні перевищила 25 мільйонів, а щоденна кількість летальних випадків унаслідок пандемії досягла рекордного рівня.
Як зазначається, більш тривала, ніж очікувалося, затримка відновлення експорту може посилити дефіцит вакцин від коронавірусу в межах ініціативи COVAX.
Два інших джерела повідомили агенції, що точні терміни відновлення експорту вакцин можуть змінитися залежно від того, як швидко Індія зможе взяти під контроль другу хвилю пандемії COVID-19.
Як повідомлялося, в Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків від коронавірусу – 4 329. Потужна друга хвиля пандемії в Індії розпочалася з лютого цього року.
Найбільшою проблемою у країні є відсутність кисню для заражених, а також недостатня кількість місць у лікарнях. Морги та крематорії не справляються з числом померлих.
Загалом від початку пандемії у світі підтверджено станом на 18 травня 164 283 440 випадків COVID-19, з них 3 404 746 летальних.
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