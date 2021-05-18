Індія не відновить експорт COVID-вакцин до жовтня

Влада Індії навряд чи відновить експорт вакцин проти хвороби COVID-19 до жовтня цього року, оскільки зараз усі медичні засоби направляють для внутрішнього використання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на індійські урядові джерела.

Джерела Reuters на умовах анонімності, повідомили, що внутрішня кампанія щеплення в Індії буде пріоритетом, оскільки кількість інфікованих хворобою COVID-19 в країні перевищила 25 мільйонів, а щоденна кількість летальних випадків унаслідок пандемії досягла рекордного рівня.

Як зазначається, більш тривала, ніж очікувалося, затримка відновлення експорту може посилити дефіцит вакцин від коронавірусу в межах ініціативи COVAX.

Два інших джерела повідомили агенції, що точні терміни відновлення експорту вакцин можуть змінитися залежно від того, як швидко Індія зможе взяти під контроль другу хвилю пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, в Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків від коронавірусу – 4 329. Потужна друга хвиля пандемії в Індії розпочалася з лютого цього року.

Найбільшою проблемою у країні є відсутність кисню для заражених, а також недостатня кількість місць у лікарнях. Морги та крематорії не справляються з числом померлих.

Загалом від початку пандемії у світі підтверджено станом на 18 травня 164 283 440 випадків COVID-19, з них 3 404 746 летальних.

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