Унаслідок обстрілу КПП у Газі загинули двоє іноземних працівників

Двоє людей, поранених унаслідок недавнього мінометного обстрілу на пропускному пункті до сектора Газа, померли внаслідок отриманих поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Обидва вбиті чоловіки є іноземними громадянами, повідомили ізраїльські медики.

Унаслідок обстрілу постраждали ще семеро іноземних працівників, серед яких одна людина - у важкому стані. Одна особа має ушкодження середньої тяжкості, інші п'ятеро отримали легкі травми.

Як повідомляє Newsru.co.il, пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що 19-річний ізраїльський військовослужбовець отримав легкі поранення внаслідок мінометного обстрілу території КПП "Ерез", через цей пропускний пункт до сектора Газа потрапляють вантажівки з гуманітарною допомогою.

Як повідомляв Укрінформ, після загострень, що виникли між арабами та ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня Хамас, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали, зокрема, Єрусалим, Тель-Авів та інші міста у центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу летовища "Рамон", на північ від Ейлата.

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Унаслідок обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаударів по сектору Газа. Також Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на запуск ракет з його території.

Photo Abed Rahim Khatib/Flash90