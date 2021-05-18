Кількість загиблих від циклону в Індії зросла до 27

Кількість загиблих унаслідок потужного циклону Тауктає у західній частині Індії зросла до 27 людей, евакуйовані близько 200 тисяч мешканців штату Гуджарат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція AFP.

Вітри швидкістю до 130 кілометрів на годину розтрощили вікна будівель на узбережжі та повалили лінії електропередач, що спричинило перекриття автошляхів, що ведуть до постраждалих районів, заявили місцеві чиновники.

"Щонайменше 27 людей загинули та майже 100 зникли безвісти у вівторок після того, як потужний циклон накрив Індію", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок стихії пошкоджено понад 16 500 будівель, вирвано з корінням 40 000 дерев, а 2 400 населених пунктів залишилися без електропостачання. 200 000 людей евакуювали з їхніх осель.

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Раніше повідомлялося про 12 загиблих.

Циклон залишив після себе зруйновані будинки, коли накрив штати Керала, Карнатака, Гоа та Махараштра. Влада закрила порти, летовища та деякі основні автошляхи.

Фото: phys.org