У Білорусі почали раптову перевірку ракетних військ

У Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності ракетних військ збройних сил під керівництвом начальника ракетних військ і артилерії ЗС генерал-майора Геннадія Козловського.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал міністерства оборони Білорусі.

Як зазначається, до перевірки залучаються військові частини і підрозділи комплексів тактичних ракет «Точка-У», реактивних систем залпового вогню «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всього буде задіяно до 100 одиниць техніки і понад 500 осіб особового складу.

Після виконання заходів підготовки військові частини й підрозділи висуватимуться на полігони збройних сил для виконання навчально-бойових завдань.

Завершиться перевірка контрольними заняттями з нанесення ракетних ударів.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що серед можливих сценаріїв не виключається ймовірність вторгнення російських військ з білоруського напрямку або поширення військової агресії через територію Білорусі.

За даними Служби безпеки України, бойовий і чисельний склад ударного угруповання військ РФ на кордоні з Україною станом на 11 травня становив близько 100 тисяч осіб.

Раніше Росія оголосила про відведення з 23 квітня своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але в той же час залишає власну військову присутність і технічні засоби навколо кордонів України і на тимчасово окупованих територіях сходу України та Криму.

Фото: Міноборони Білорусі