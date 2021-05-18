Байден разом з дружиною минулого року заробив понад $607 тисяч – декларація

Байден разом з дружиною минулого року заробив понад $607 тисяч – декларація

Укрінформ
Президентська родина Джо і Джилл Байденів подала спільну декларацію за 2020 рік, згідно з якою вони заробили разом трохи більше $607 тисяч, із яких понад $186,5 тисяч сплатили в якості податків, а ще понад $30 тисяч віддали на благодійність.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в понеділок на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Президент та Перша леді подали податкову декларацію спільно та повідомили про скоригований федеральний валовий дохід, який обкладається податками, в сумі 607 336 доларів США»,- зазначено в повідомленні.

При цьому інформується, що перша родина США сплатила $157,4 тисячі податку на прибуток, а їхня ефективна податкова ставка у 2020 році становила 25,9%. Президент і перша леді також повідомили, що пожертвували 30,7 тисяч доларів (5,1%) на благодійність – у десять різних благодійних організацій.

Крім того, президентська родина сплатила 28,7 тисяч доларів податку в штаті Делавер, де вони мешкали до переїзду в Білий дім. Перша леді також оприлюднила декларацію про прибуток у штаті Вірджинія та повідомила про сплату податку на прибуток у штаті Вірджинія у розмірі 443 долари.

Читайте також: Байден дав зрозуміти Путіну, що «тепер у місті новий шериф» – Вершбоу

Як повідомляв Укрінформ, президенти США мають традицію оприлюднювати інформацію про свої прибутки та сплату податків, щоби забезпечити прозорість дій державного керівництва. Виключення становив попередній президент США.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-