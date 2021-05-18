Байден разом з дружиною минулого року заробив понад $607 тисяч – декларація

Президентська родина Джо і Джилл Байденів подала спільну декларацію за 2020 рік, згідно з якою вони заробили разом трохи більше $607 тисяч, із яких понад $186,5 тисяч сплатили в якості податків, а ще понад $30 тисяч віддали на благодійність.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в понеділок на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Президент та Перша леді подали податкову декларацію спільно та повідомили про скоригований федеральний валовий дохід, який обкладається податками, в сумі 607 336 доларів США»,- зазначено в повідомленні.

При цьому інформується, що перша родина США сплатила $157,4 тисячі податку на прибуток, а їхня ефективна податкова ставка у 2020 році становила 25,9%. Президент і перша леді також повідомили, що пожертвували 30,7 тисяч доларів (5,1%) на благодійність – у десять різних благодійних організацій.

Крім того, президентська родина сплатила 28,7 тисяч доларів податку в штаті Делавер, де вони мешкали до переїзду в Білий дім. Перша леді також оприлюднила декларацію про прибуток у штаті Вірджинія та повідомила про сплату податку на прибуток у штаті Вірджинія у розмірі 443 долари.

Як повідомляв Укрінформ, президенти США мають традицію оприлюднювати інформацію про свої прибутки та сплату податків, щоби забезпечити прозорість дій державного керівництва. Виключення становив попередній президент США.