У горах Анталії шукають українку, яка зникла 3 травня

У горах в турецькій Анталії шукають громадянку України Яну Кривошею, яка самотужки вирушила на вершину Geyik Sivrisi та зникла.

Як передає Укрінформ, про зникнення та пошук зниклої альпіністки на своїй сторінці у Фейсбуці пише її брат Слава Кривошея.

«Жахливі обставини змусили мене написати цей пост. Моя рідна сестра Яна Валеріївна Кривошея (1979 р.н.) на травневі свята (з 01.05.2021) поїхала до Туреччини. Вона любить альпінізм, трекінг, море, гори. Поїхала одна - і від людей відпочити теж. Поїхала і зникла», - написав брат.

Яна Кривошея прибула в Туреччину 1 травня з Одеси до Анталії через Стамбул. З аеропорту вона приїхала в кемпінг Josito. Звідти самостійно вирушила на вершину Geyik Sivrisi, висотою 1715 м.

Як вказує брат зниклої, у кемпінгу її відмовляли від самостійного сходження на вершину. Вона також не повідомила родичів про точні дати перебування в Туреччині. Мама Яни знала лише про її намір поїхати в Туреччину.

10 травня альпіністка не повернулася до Одеси за раніше придбаним квитком. Було офіційно повідомлено про її зникнення. Брат вирушив до Туреччини.

Пошукова операція триває. Рятувальники виявили в горах намет та частково особисті речі українки. До пошукової операції також долучилися альпіністи.