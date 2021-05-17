Суд у Латвії виніс вирок бойовику «ЛНР» - 2,5 року тюрми

Ризький суд Відземського передмістя засудив націонал-більшовика Бенеса Айо, який воював на сході України на боці бойовиків «ЛНР», до 2 років і 6 місяців в'язниці за заклики до ліквідації державної незалежності Латвії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що йому призначено пробаціонний період терміном на 1 рік.

Айо визнано винним за статтями 81, 82 і 83 Кримінального закону - заклик до насильницького повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

Як відомо, громадянина Латвії Бенеса Айо було оголошено у розшук у лютому 2015 року у зв'язку із закликами до насильницького повалення державної влади. Судячи з листів до ЗМІ і публікацій в інтернеті, кілька років він перебував на території самопроголошеної Луганської народної республіки. Згідно з даними слідства, Бенес Айо брав активну участь у бойових діях на сході України.

На початку 2020 року Бенеса було затримано в Росії, куди він прибув підтримати місцевих активістів, які протестували проти сміттєвого полігону в Шиєсі. На автовокзалі до нього підійшов співробітник поліції і повідомив, що той перебуває у федеральному розшуку в Росії. У відділенні поліції йому розповіли, що в листопаді 2019 року Латвія заявила його в розшук по лінії Інтерполу в зв'язку з його військово-політичною діяльністю на Донбасі і закликами до повалення державного ладу Латвії.

Росія відмовилася видати активіста Латвії і надала йому наприкінці жовтня 2020 року політичний притулок.