Чиновники Білого дому зазнали «акустичної атаки» у центрі Вашингтона – CNN

Щонайменше двоє чиновників Білого дому зазнали атаки «керованою енергією» в центрі Вашингтона відразу після президентських виборів минулого року.

Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на джерела, передає Укрінформ.

«Ці випадки сталися з двома чиновниками Ради національної безпеки в листопаді 2020 року: з одним – наступного дня після президентських виборів, з іншим – через кілька тижнів»,- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обидва потерпілі мали симптоми, відомі як «гавайський синдром», вперше виявлені серед службовців американського посольства на Кубі внаслідок «акустичної атаки». Після цього понад 130 американських дипломатів, представників спецслужб і військових по всьому світу, у тому числі в Росії, Китаї, на Кубі та в інших країнах, потерпали від наслідків цієї атаки.

Обидва нові випадки сталися безпосередньо в центрі американської столиці, коли чиновники заходили на територію комплексу Білого дому. Водночас зазначається, що подібні інциденти мали місце й у Північній Вірджинії – неподалік від Вашингтона – в 2019 році.

Фахівці не дійшли остаточних висновків, яке саме обладнання може призвести до таких наслідків, однак загалом ідеться про опромінювання керованою енергією, що супроводжується «пронизливим спрямованим звуком». При цьому жертви повідомляли про раптове запаморочення, у багатьох виникали хронічні головні болі, а в деяких випадках це призводило до ураження головного мозку. Деякі постраждалі американські чиновники, які працювали за кордоном, також повідомляли, що симптоми у них зникали, щойно вони перебиралися в іншу кімнату.

Як повідомляв Укрінформ, американська розвідка розслідує атаки «керованою енергією» проти персоналу дипломатичних та інших установ США за кордоном та пов’язує ці напади з діяльністю російського ГРУ.