Президент Чехії наполягає, що є кілька версій вибухів на артскладах

Відомий своєю проросійською позицією Президент Чехії Мілош Земан заявив, що наполягає на необхідності розгляду не однієї, а кількох версій вибухів на військових складах у Врбетице.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє чеське видання iDnes.

Так, Земан підкреслив, що не є прибічником лише однієї версії вибухів, яка передбачає, що за ними стоять російські спецслужби.

«Я запитав міністра юстиції Бенешову, яка третя версія. І вона сказала, що це могло бути приховування недостачі. Стара версія, що вибух стався внаслідок неналежного поводження з вибуховими матеріалами, вже існувала роки тому», - заявив президент Чехії.

За словами Земана, підозра щодо Росії – занадто серйозна і потребує ретельного розслідування.

Також він зазначив, що довіряє поліції країни, але не вірить службі безпеки та інформації.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш відповів, що на сьогодні існує лише одна версія розслідування, і він «ознайомив з нею президента».

«Мали місце й інші версії під час розслідування, але зараз є лише одна. Можливо, це породило непорозуміння, інакше я не можу це пояснити», - зазначив Бабіш.

Нагадаємо, 24 квітня після майже тижня мовчання Мілош Земан вперше прокоментував скандал щодо причетності агентів ГРУ до вибухів на військових складах у Врбетице та заявив, що про однозначну причетність російських агентів можна буде говорити після завершення розслідування.

Як передавав Укрінформ, чеські ЗМІ звинуватили віцепрем'єра країни, главу МВС Яна Гамачека у спробі приховати участь російської ГРУ в терактах 2014 року в обмін на отримання вакцини Sputnik V. Сам же Гамачек усе заперечує.

Дипломатичний скандал між Прагою і Москвою вибухнув у середині квітня цього року. Чеська сторона заявила, що має обґрунтовані підозри щодо причетності агентів ГРУ до двох вибухів на складах боєприпасів. Після представлення уряду ЧР всіх даних було прийняте рішення про видворення з Праги 18 працівників посольства РФ, які відповідно до заяв чеських урядовців були співробітниками російських спецслужб. Росія у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві, після чого сторони обмінялися ще чергою кроків і дійшли консенсусу привести до паритету чисельний склад диппредставництв у обох столицях.

Міністр фінансів ЧР Алена Шиллерова заявила, що Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році.

Фото: ЧТК / Демл Ондржей