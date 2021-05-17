Грузія скоротила комендантську годину

Уряд Грузії прийняв рішення скоротити «комендантську годину» на дві години.

Про це повідомив керівник оперативного штабу при Координаційній раді Георгій Гібрадзе, передає Укрінформ з посиланням на Ехо Кавказу.

Заборона на пересування в нічні години з сьогоднішнього дня діятиме не з 21:00, а з 23:00.

Обмеження, встановлене на тлі пандемії коронавірусу, діє в Грузії вже пів року. Для порушників передбачений штраф у розмірі двох тисяч ларі (близько 580 доларів).

13 травня в Грузії завершився великодній локдаун, під час якого був зупинений весь громадський транспорт.

За даними Worldometer, у Грузії з початку пандемії зареєстрували понад 330,8 тис. випадків коронавірусу, з них - 4 469 смертей, ще 310,8 тис. хворих видужали.

Фото: RFE/RL