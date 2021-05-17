Грузія скоротила комендантську годину

Грузія скоротила комендантську годину

Укрінформ
Уряд Грузії прийняв рішення скоротити «комендантську годину» на дві години.

Про це повідомив керівник оперативного штабу при Координаційній раді Георгій Гібрадзе, передає Укрінформ з посиланням на Ехо Кавказу. 

Заборона на пересування в нічні години з сьогоднішнього дня діятиме не з 21:00, а з 23:00.

Обмеження, встановлене на тлі пандемії коронавірусу, діє в Грузії вже пів року. Для порушників передбачений штраф у розмірі двох тисяч ларі (близько 580 доларів).

13 травня в Грузії завершився великодній локдаун, під час якого був зупинений весь громадський транспорт.

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За даними Worldometer, у Грузії з початку пандемії зареєстрували понад 330,8 тис. випадків коронавірусу, з них - 4 469 смертей, ще 310,8 тис. хворих видужали.

Фото: RFE/RL

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