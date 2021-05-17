У Таїланді фіксують черговий COVID-спалах, більшість заражених - в'язні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Згідно з наведеними даними, у 6 853 випадках з 9 635, зареєстрованих у понеділок, коронавірус зафіксовано в ув'язнених. Відзначається, що новий антирекорд вдвічі перевищує попередній, зафіксований в країні 13 травня, коли зареєстрували 4 887 випадків інфікування.
Таїланд визнав, що кількість хворих у тюрмах збільшилася, після того, як кілька відомих в'язнів активістів отримали позитивний результат на коронавірус.
Торік країні вдавалося утримувати кількість заражень на низькому рівні, але минулого місяця у Таїланді спостерігався величезний сплеск захворюваності.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 721 890 випадків зараження на коронавірус, зокрема 3 393 413 летальних, водночас 142 188 941 особа видужала.
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