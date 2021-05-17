Генконсульство США призупиняє роботу в Єкатеринбурзі

Генеральне консульство США в російському місті Єкатеринбург призупинило роботу на невизначений термін.

Про це свідчить прощальне звернення генерального консула США в Єкатеринбурзі Емі Сторроу, опубліковане на сторінці диппредставництва у Фейсбуці.

«Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі протягом 27 років об'єднувало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США... Я сподіваюся, що незабаром ми відновимо роботу в Єкатеринбурзі в повному обсязі», - йдеться в повідомленні генконсула Сторроу.

Як повідомляв Укрінформ, Держдепартамент США наприкінці минулого року оголосив, що має намір закрити американське генконсульство у Владивостоці і призупинити роботу генконсульства в Єкатеринбурзі.

Після закриття єдиним дипломатичним представництвом США в Росії буде посольство у Москві.

15 квітня США запровадили відносно Росії новий великий пакет санкцій, який передбачає, серед іншого, висилку з країни десяти російських дипломатів. РФ відповіла дзеркально. У число десяти американських співробітників посольства США, яких висилають з Росії, потрапила прессекретар дипмісії в Москві Ребекка Росс.

Раніше посольство США у Москві оголосило про те, що з 12 травня скорочує кількість консульських послуг через рішення Москви про заборону найму іноземців. Крім того, буде скорочено штат співробітників консульства на 75%.

Також повідомлялося, що американське посольство припиняє видачу віз для неімміграційних і недипломатичних поїздок. Крім цього, у дипмісії Штатів рекомендували американцям, у яких закінчується російська віза, залишити країну до 15 червня.

Фото: U.S. Consulate Vladivostok / Facebook