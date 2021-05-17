У США зійшов з рейок і загорівся потяг з хімікатами

На північному заході американського штату Айова, в містечку Сіблі, у неділю з рейок зійшов потяг, через задимленість частину жителів міста евакуйовано.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The New York Times.

На розміщених в інтернеті фотографіях та відео з місця аварії зафіксовано скупчення уздовж колії десятків вагонів, охоплених полум’ям, та клуби диму. За повідомленнями місцевих ЗМІ, влада евакуювала 80 осіб, які проживають у 8-кіломеровій зоні навколо місця катастрофи.

Представник залізничної компанії Union Pacific заявив, що з рейок зійшло близько 47 вагонів. Про жертви не повідомляється.

#Sibley

Snapchat video of the train derailment with fire. pic.twitter.com/SyTXuggPAC — Shane B. Murphy (@shanermurph) May 16, 2021

Відомо, що потяг перевозив добрива, зокрема аміачну селітру.

Причини аварії встановлюються.

Фото: Nathan Minten, @IntelPointAlert