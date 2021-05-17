Спалах на Близькому Сході, «прозріння» Путіна та сукупність монологів Заходу з РФ

Ситуація на Близькому Сході знову опинилася в центрі уваги світової спільноти

Владімір Путін помітив перетворення України на антипод Росії. Жозеп Боррель та Ентоні Блінкен висловилися стосовно діалогу з Росією.

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Протистояння між Ізраїлем та палестинцями зробило черговий виток з помітною всьому світові амплітудою. Після святкування в Ізраїлі Дня Єрусалима рух ХАМАС почав обстріл території єврейської держави некерованими ракетами з Сектору Газа. Система «Залізний купол» зуміла впоратися з переважною більшістю з них, а Армія оборони Ізраїлю завдала прицільних ударів у відповідь. Рахунок випущених ракет йде на тисячі, загиблих від обстрілів мирних мешканців та поранених – на десятки та сотні відповідно.

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Вже традиційно спалах конфлікту на Близькому Сході викликав протилежні оцінки гравців вищої політичної ліги. Звісно, більшість з них виступає за припинення вогню, проте у кожного лідера до цього додається власне бачення. Джозеф Байден наголосив у телефонній розмові з Беньяміном Нетаньягу на праві Ізраїлю на самооборону. Президенти Росії та Туреччини Владімір Путін та Реджеп Ердоган підтримали палестинців. Європейський Союз лише готується визначитися, хоча у низці міст Старого Світу вже пройшли демонстрації на підтримку палестинців. Чим більш багатополярним стає світ, тим менш різким змушений бути у своїх діях Ізраїль, хоча підтримка Сполучених Штатів для нього не зникає.

Фото: kremlin.ru

Варто зауважити, що президент Росії, відкриваючи засідання Радбезу країни, «забув» географію, наголосивши, що конфлікт на Близькому Сході розгортається просто біля кордонів РФ. Путін у такий спосіб фактично нагадав про російську військову присутність у Сирії та власні інтереси на Близькому Сході. У відповідному контексті варто оцінювати і слова Путіна про перетворення України на антипод Росії. Господар Кремля звично виголошує виключно власне бачення ситуації, наче забувши про ворожі дії РФ щодо України. Минулого тижня їх арсенал розширився: «Союз добровольців Донбасу» фактично отримав право балотуватися до Державної думи за списками «Єдиної Росії». Це означає, що питання долі мешканців ОРДЛО раз по раз ставатиме об’єктом політичних маніпуляцій.

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Відносини з Росією ніяк не можуть перетворитися на спільний знаменник у відносинах ЄС та США. Бракує узгодження механізму ухвалення рішень та монолітності в усвідомленні загрози. Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу не зацікавлені у посиленні конфронтації у відносинах з Кремлем. На це у РФ відповіли внесенням США та Чехії до переліку недружніх держав, обмеживши право їхніх дипломатичних представництв наймати на роботу громадян Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Сергєєм Лавровим, домовившись про особисту зустріч 20 травня під час засідання Арктичної Ради у Рейк’явіку. Місце виглядає символічним, адже столиця Ісландії свого часу дала поштовх розрядці відносин між СРСР та США. Проте Блінкен запевнив у готовності Штатів жорстко реагувати на агресивні дії РФ. Тому результатом зустрічі керівників американської та російської дипломатії може стати хіба що узгодження часу та місця проведення зустрічі президентів США та Росії.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: АА