Британія втричі збільшить посадку дерев для боротьби зі зміною клімату

Британія втричі збільшить посадку дерев для боротьби зі зміною клімату

Укрінформ
Уряд Великої Британії планує протягом наступних трьох років збільшити втричі кількість висаджених дерев з метою досягнення нульового викиду вуглецю до 2050 року в рамках зобов'язань з боротьби зі змінами клімату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії Джордж Юстіс має оголосити у вівторок, що показники створення нових лісових масивів збільшаться втричі до травня 2024 року, коли в країні щороку висаджуватимуть близько 7 000 гектарів лісових масивів.

"Ми подбаємо про те, щоб потрібні дерева були висаджені у правильних місцях, і щоб було створено більше зелених робочих місць у галузі лісового господарства", - йдеться у повідомленні.

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Британський чиновник, відповідальний за боротьбу зі змінами клімату, Алок Шарма попередив у п'ятницю, що світові лідери повинні домовитись щодо глобального припинення використання вугілля на саміті у листопаді задля запобігання кліматичній катастрофі на планеті.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує різке збільшення глобальних викидів СО2 в 2021 році у зв’язку з відновленням виробництва, що поверне загальні обсяги викидів вуглецю до пікових показників перед пандемією. Про це йдеться в останній доповіді IEA «Огляд глобальної енергетики», випущеній агентством у квітні.

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