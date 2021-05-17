Британія втричі збільшить посадку дерев для боротьби зі зміною клімату
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
Міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії Джордж Юстіс має оголосити у вівторок, що показники створення нових лісових масивів збільшаться втричі до травня 2024 року, коли в країні щороку висаджуватимуть близько 7 000 гектарів лісових масивів.
"Ми подбаємо про те, щоб потрібні дерева були висаджені у правильних місцях, і щоб було створено більше зелених робочих місць у галузі лісового господарства", - йдеться у повідомленні.
Британський чиновник, відповідальний за боротьбу зі змінами клімату, Алок Шарма попередив у п'ятницю, що світові лідери повинні домовитись щодо глобального припинення використання вугілля на саміті у листопаді задля запобігання кліматичній катастрофі на планеті.
Як повідомляв Укрінформ, Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує різке збільшення глобальних викидів СО2 в 2021 році у зв’язку з відновленням виробництва, що поверне загальні обсяги викидів вуглецю до пікових показників перед пандемією. Про це йдеться в останній доповіді IEA «Огляд глобальної енергетики», випущеній агентством у квітні.