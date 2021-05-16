Двоє людей загинули внаслідок обвалу трибуни в Ізраїлі
Як передає Укрінформ, про це пише The Times of Israel.
Рятувальна служба повідомляє, що до лікарень евакуювали 132 людини.
П'ятеро з них перебувають у важкому стані, вісім отримали ушкодження середнього
ступеню, а решта - легкі травми.
Дві людини загинули в результаті інциденту.
Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.
З минулого понеділка під час загострення ситуації загинув 181 палестинець та 9 ізраїльтян.
Фото: Noam Revkin Fenton/FLASH9