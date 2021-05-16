Двоє людей загинули внаслідок обвалу трибуни в Ізраїлі

Унаслідок обвалу трибуни в ізраїльському місті Гіват-Зеєв загинули дві особи, а постраждали понад 130 людей.

Як передає Укрінформ, про це пише The Times of Israel.

Рятувальна служба повідомляє, що до лікарень евакуювали 132 людини.

П'ятеро з них перебувають у важкому стані, вісім отримали ушкодження середнього

ступеню, а решта - легкі травми.

Дві людини загинули в результаті інциденту.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

З минулого понеділка під час загострення ситуації загинув 181 палестинець та 9 ізраїльтян.

Фото: Noam Revkin Fenton/FLASH9