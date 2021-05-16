У Барселоні поліція розігнала тисячі людей, які святкували послаблення карантину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.
Заборона на поїздки між регіонами та комендантська година були скасовані на більшій частині Іспанії минулої неділі - 9 травня.
Деякі регіони, включаючи Балеарські острови, вирішили зберегти чинність комендантської години, але цей крок наразі є юридично суперечливим, оскільки суди у кількох інших регіонах Іспанії постановили, що продовження нічної комендантської години місцевою владою певних регіонів було незаконним.
ICYMI: As crowds partied in Barcelona after curfews were lifted in most of Spain, police reminded some revelers that drinking on the street was prohibited https://t.co/Q4BPBFPLF6 pic.twitter.com/S6EPjniG1M— Reuters (@Reuters) May 16, 2021
Як повідомлялося, іспанці у ніч проти неділі 9 травня масовими танцями відзначили завершення режиму надзвичайного стану в країні. Танцюючи на вулицях, жителі Іспанії скандували «свободу!» та веселилися на пляжах протягом ночі, оскільки COVID-обмеження закінчилися у більшій частині країни.