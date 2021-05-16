«Атмосфера Лондона» в російській колонії: в'язням встановили червоні телефонні будки
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Укрінформ
В новосибірській виправній колонії №8 (ІК-8) з'явився шматочок Лондона.
У приміщеннях для телефонних дзвінків встановили знамениті червоні будки з написом «Telephone». Про це повідомляє "Медуза".
Стіни прикрасили зображенням годинника на вежі Вестмінстерського палацу, тобто «Біг-Бена».
За словами представників російської колонії, все це потрібно для «максимальної передачі атмосфери Лондона», в якій в'язні мають відновлювати «соціально-корисні зв'язки та реалізовувати право на телефонні переговори».