«Атмосфера Лондона» в російській колонії: в'язням встановили червоні телефонні будки

В новосибірській виправній колонії №8 (ІК-8) з'явився шматочок Лондона.

У приміщеннях для телефонних дзвінків встановили знамениті червоні будки з написом «Telephone». Про це повідомляє "Медуза".

Стіни прикрасили зображенням годинника на вежі Вестмінстерського палацу, тобто «Біг-Бена».

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За словами представників російської колонії, все це потрібно для «максимальної передачі атмосфери Лондона», в якій в'язні мають відновлювати «соціально-корисні зв'язки та реалізовувати право на телефонні переговори».