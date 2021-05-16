У Нью-Йорку сталася стрілянина, є поранені
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Укрінформ
Учора у районі Бронкс на півночі Нью-Йорку сталася стрілянина.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC.
Унаслідок інциденту були поранені п'ятеро осіб.
Стрілянина сталася близько 21:00 суботи біля одного з закладів мережі McDonald's. Одного з постраждалих поліціанти виявили на місці події, інші четверо поранених самостійно дісталися до шпиталю.
Складність отриманих пораненими травм не вказується, але, вважається, що більшість з них несе загрози життю. Наразі триває розслідування події.
Фото: Christopher Sadowski, nypost.com