Українські дипломати в Австрії вшанували у суботу пам’ять загиблих українців та інших в’язнів концтабору «Ебензее» (Ebensee), на місці якого зараз знаходиться меморіал у Верхній Австрії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Українські дипломати прибули до «Ебензее», філіалу концтабору «Маутгаузен», щоб вшанувати пам’ять українців, які загинули тут під час війни, закатовані, заморені та вбиті. У цьому вшануванні ми приєднуємося до інших європейських держав, які також вшановують сьогодні пам’ять своїх співвітчизників, загиблих у цьому концтаборі у нелюдських умовах нелюдської війни. І ми всі спільно говоримо: «Ніколи знову!», - зазначив у коментарі агентству Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Українські дипломати вшанували пам’ять жертв концтабору «Ебензее» / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Українські дипломати поклали вінок та квіти до пам’ятника українським жертвам нацистського концтабору. Сам пам’ятник у формі гранітного хреста був відкритий у 1995 році, українською та німецькою мовами на ньому написано: “Синам України – жертвам концтабору Ебензее». У концтаборі «Ебенезее», за різними оцінками, загинули декілька тисяч українців.

Також квіти були покладені до національних пам’ятників інших держав з метою вшанування пам'яті представників інших національностей, які загинули в цьому таборі смерті.

Як відомо, у тунельних комплексах концтабору «Ебензее», розташованого в горах біля озера Траунзее, працювали понад 20 тисяч в’язнів, чверть з яких становили в’язні з СРСР.

«Ебензее» був однією з найбільших філій «Маутгаузену» – єдиного концтабору на території Рейху, який за нацистською класифікацією належав до «категорії ІІІ». Ця категорія означала – «знищення через працю». Умови утримання у таборі були найтяжчими в системі нацистських концтаборів. За час існування концтабору через нього та його понад 50 філій пройшло близько 200 тис. в'язнів 40 національностей. Загалом у концтаборі «Маутгаузен» та його філіях з 1938 року і по 5 травня 1945 року загинули близько 120 тис. осіб.