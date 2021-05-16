Українські дипломати вшанували пам’ять жертв концтабору «Ебензее»
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Українські дипломати прибули до «Ебензее», філіалу концтабору «Маутгаузен», щоб вшанувати пам’ять українців, які загинули тут під час війни, закатовані, заморені та вбиті. У цьому вшануванні ми приєднуємося до інших європейських держав, які також вшановують сьогодні пам’ять своїх співвітчизників, загиблих у цьому концтаборі у нелюдських умовах нелюдської війни. І ми всі спільно говоримо: «Ніколи знову!», - зазначив у коментарі агентству Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.
Українські дипломати вшанували пам’ять жертв концтабору «Ебензее» / Фото: Василь Короткий, Укрінформ
Українські дипломати поклали вінок та квіти до пам’ятника українським жертвам нацистського концтабору. Сам пам’ятник у формі гранітного хреста був відкритий у 1995 році, українською та німецькою мовами на ньому написано: “Синам України – жертвам концтабору Ебензее». У концтаборі «Ебенезее», за різними оцінками, загинули декілька тисяч українців.
Також квіти були покладені до національних пам’ятників інших держав з метою вшанування пам'яті представників інших національностей, які загинули в цьому таборі смерті.
Як відомо, у тунельних комплексах концтабору «Ебензее», розташованого в горах біля озера Траунзее, працювали понад 20 тисяч в’язнів, чверть з яких становили в’язні з СРСР.
«Ебензее» був однією з найбільших філій «Маутгаузену» – єдиного концтабору на території Рейху, який за нацистською класифікацією належав до «категорії ІІІ». Ця категорія означала – «знищення через працю». Умови утримання у таборі були найтяжчими в системі нацистських концтаборів. За час існування концтабору через нього та його понад 50 філій пройшло близько 200 тис. в'язнів 40 національностей. Загалом у концтаборі «Маутгаузен» та його філіях з 1938 року і по 5 травня 1945 року загинули близько 120 тис. осіб.