Стадо дерев'яних слонів «пригнали» до Букінгемського палацу

У Лондоні біля Букінгемського палацу в суботу, 15 травня, з'явилося 125 дерев'яних слонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що така експозиція покликана продемонструвати можливість мирного співіснування людей і тварин у сучасному світі.

Організували акцію активісти природоохоронної групи Elephant Family, що займається захистом азіатських слонів від вимирання.

Дерев'яних слонів у натуральну величину виготовили корінні народи гір Нілгирі на півдні Індії.

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Після перформансу слонів виставлять у лондонських парках, а потім дерев'яні моделі будуть виставлені на продаж за 30 000 фунтів за кожну.

Виручені кошти планують віддати на різні природоохоронні цілі.

Фото: PA MEDIA