Стадо дерев'яних слонів «пригнали» до Букінгемського палацу
Укрінформ
У Лондоні біля Букінгемського палацу в суботу, 15 травня, з'явилося 125 дерев'яних слонів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Зазначається, що така експозиція покликана продемонструвати можливість мирного співіснування людей і тварин у сучасному світі.
Організували акцію активісти природоохоронної групи Elephant Family, що займається захистом азіатських слонів від вимирання.
Дерев'яних слонів у натуральну величину виготовили корінні народи гір Нілгирі на півдні Індії.
Після перформансу слонів виставлять у лондонських парках, а потім дерев'яні моделі будуть виставлені на продаж за 30 000 фунтів за кожну.
Виручені кошти планують віддати на різні природоохоронні цілі.
Фото: PA MEDIA