За два дні в Німеччині вакцинували майже 2% населення

Протягом середи й четверга щеплення від коронавірусу зробили понад 1,7 мільйона мешканців Німеччини, що становить майже 2% населення країни.

Про це у Твіттері повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, передає кореспондент Укрінформу.

«Великий крок уперед: новий денний рекорд Німеччини - 1,35 мільйона щеплень у середу. Майже 2% німців були щеплені в середу/четвер», - написав глава МОЗ.

Після «рекордної» середи в четвер було зроблено трохи більше 400 тисяч щеплень, але в Німеччині цей день був вихідним.

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Загалом уже майже 36% жителів ФРН вакциновані принаймні одною дозою, понад 10,6% - обома.

Тим часом Інститут Роберта Коха інформує, що тижнева захворюваність у середньому по країні впала до 96,5 випадків на 100 тисяч населення. Вперше з 20 березня показник є нижчим за 100.

Від початку епідемії в Німеччині виявлено 3 577 040 коронавірусу, унаслідок інфікування померли 85 848 осіб.

Фото: ANSA