Очільник МОЗ Німеччини зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан вакцинувався препаратом проти коронавірусу AstraZeneca.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, Шпан повідомив у Твіттері.

«Після співбесіди з моїм лікарем я свідомо вирішив вакцинуватися AstraZeneca», - написав міністр.

Він закликав усіх, у кого буде можливість, зробити щеплення, адже це захищає саму людину та навколишніх і є шляхом виходу з пандемії.

Nach einem Gespräch mit meinem Hausarzt habe ich mich bewusst für eine Impfung mit AstraZeneca entschieden. Wer ein Impfangebot bekommt, sollte es annehmen und sich impfen lassen. Denn eine Impfung schützt - uns selbst und andere. Das ist der Weg raus aus der Pandemie. pic.twitter.com/D8EoWaGzRZ — Jens Spahn (@jensspahn) May 14, 2021

Шпану достатньо одної дози вакцини, адже він уже перехворів на COVID-19. При цьому він міг би щепитися іншим препаратом, адже йому 40 років, а AstraZeneca в Німеччині призначена тим, кому за 60. Але з 6 травня для саме цієї вакцини була знята пріоритетність.

Тим часом у ФРН скептицизм щодо британсько-шведської вакцини поступово зменшується. Лікарі говорять про зростання попиту на цей препарат.

Днями Єнс Шпан заявив, що «у всіх є лише один вибір - або вакцинуватися, або інфікуватися; кожен стикнеться з вірусом протягом свого життя».

За останніми даними, майже 36% жителів ФРН вакциновані принаймні одною дозою, понад 10,6% - обома. Минулої середи було встановлено добовий рекорд щеплення – 1,35 млн доз.