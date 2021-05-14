Очільник МОЗ Німеччини зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Очільник МОЗ Німеччини зробив щеплення вакциною AstraZeneca

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Укрінформ
Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан вакцинувався препаратом проти коронавірусу AstraZeneca.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, Шпан повідомив у Твіттері.

«Після співбесіди з моїм лікарем я свідомо вирішив вакцинуватися AstraZeneca», - написав міністр.

Він закликав усіх, у кого буде можливість, зробити щеплення, адже це захищає саму людину та навколишніх і є шляхом виходу з пандемії. 

Шпану достатньо одної дози вакцини, адже він уже перехворів на COVID-19. При цьому він міг би щепитися іншим препаратом, адже йому 40 років, а AstraZeneca в Німеччині призначена тим, кому за 60. Але з 6 травня для саме цієї вакцини була знята пріоритетність.

Тим часом у ФРН скептицизм щодо британсько-шведської вакцини поступово зменшується. Лікарі говорять про зростання попиту на цей препарат.

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Днями Єнс Шпан заявив, що «у всіх є лише один вибір - або вакцинуватися, або інфікуватися; кожен стикнеться з вірусом протягом свого життя».

За останніми даними, майже 36% жителів ФРН вакциновані принаймні одною дозою, понад 10,6% - обома. Минулої середи було встановлено добовий рекорд щеплення – 1,35 млн доз.

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