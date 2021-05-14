Найбільша провінція Канади не робитиме перше щеплення вакциною AstraZeneca

Канадська провінція Квебек вирішила припинити використання COVID-вакцини AstraZeneca для першого щеплення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє CBC News.

“У міністерстві охорони здоров’я Квебеку наголосили, що вакцина - безпечна, але рішення відмовитися від її використання для першої дози пов’язане з рекомендаціями провінційного комітету з питань імунізації”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що наявні запаси та майбутні поставки цієї вакцини до провінції будуть використовуватися лише для другого щеплення людей, які отримали першу дозу саме AstraZeneca. Натомість мешканці провінції матимуть змогу обрати вакцину від Pfizer або Moderna.

Досі близько пів мільйона квебекців зробили щеплення вакциною AstraZeneca.

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Протягом цього тижня про рішення відмовитися від використання при першому щепленні вакциною AstraZeneca оголосили також у провінціях Онтаріо, Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія та Нова Шотландія, тобто у більшості канадських регіонів.

Очікується, що в травні та червні Канада отримає великі партії вакцин Pfizer та Moderna, тож медичну систему перелаштовують на їх використання.

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