Трамп запланував у червні мітинги своїх прихильників – ЗМІ

Трамп запланував у червні мітинги своїх прихильників – ЗМІ

Укрінформ
Колишній президент США Дональд Трамп наступного місяця планує провести чергові мітинги своїх прихильників.

Про це повідомляє The New York Post із посиланням на власні джерела, передає Укрінформ.

Як зазначається, джерела в команді колишнього президента не уточнили виданню ні точний час масових заходів, ні заплановані місця, але запевнили, що наразі «у процесі вибору місць для кількох заходів у червні».

Також повідомляється, що окремий мітинг запланований до Дня незалежності США, що відзначається 4 липня.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що експрезидент США Трамп може в травні знову почати проводити мітинги на підтримку своїх колег-республіканців.

Окрім того, Трамп у своїх попередніх заявах не виключав своєї участі в подальших президентських перегонах.

За його словами, багато людей, згідно з опитуваннями, хочуть, щоби він брав участь у наступних виборах.

Читайте також: Відсторонена лідерка республіканців пообіцяла не дати Трампу повернутись до Білого дому

Як повідомляв Укрінформ, попередній глава Білого дому неодноразово заявляв про свою «перемогу» на виборах 3 листопада – попри десятки програних судів та перерахунку голосів в численних округах.

Його твердження про «вкрадену» перемогу Джо Байдена перед натовпом 6 січня призвели до стихійного штурму натовпом його прихильників Капітолію США. Тоді законодавці в обох палатах проводили процедуру сертифікації президентських виборів, перемогу на яких отримав Байден.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-