Ізраїль відкинув пропозицію Єгипту про перемир’я з ХАМАС

Делегація Єгипту залишила Ізраїль, так і не зумівши погодити перемир’я між ізраїльською стороною та рухом ХАМАС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Зазначається, що делегація Єгипту залишила країну після того, як Ізраїль почав черговий виток воєнної операції.

За даними ЗМІ, ізраїльська влада відкинула всі пропозиції делегації Єгипту.

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов у гарячу фазу.

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Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців (більше 20 з них госпіталізовані).

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Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, вчинили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях в Секторі Гази.

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У Газі з понеділка було вбито 83 людини, сім з яких були вбиті з ізраїльської сторони.