Перше COVID-щеплення зробили понад 40% мешканців Бельгії

Більш як 40% населення Бельгії віком від 18 років отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VRT з посиланням на дані Інституту Sciensano.

Зазначається, що перше щеплення вакциною проти коронавірусу зробили понад 3,7 млн жителів Бельгії, що становить 40,3% дорослого населення. Обидві дози препарату отримали 1 116 292 особи.

Також повідомляється, що в період з 6 до 12 травня до лікарень Бельгії щодня у середньому потрапляли 154 інфікованих - це на 16% менше, ніж у попередній семиденний період.

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Нині у лікарнях перебувають 2024 пацієнти з COVID-19, що на 18% менше, ніж тиждень тому.

За останніми даними Worldometer, у світі підтверджено 161 797 794 випадки зараження COVID-19, зокрема 3 357 531 летальний, одужали 139 605 327 осіб.

Фото: Belga