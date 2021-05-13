Грузія вийшла з 10-денного локдауну

У Грузії 13 травня завершився великодній локдаун, під час якого був зупинений увесь громадський транспорт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Agenda.ge

Зазначається, що відсьогодні муніципальний транспорт, школи та державні дитячі садочки відновили роботу по всій Грузії.

Водночас загальнодержавна комендантська година лишається чинною з 21:00 до 05:00.

З метою активізації процесу імунізації населення від COVID-19 влада прийняла рішення збільшити кількість мобільних груп та пунктів щеплення по всій країні.

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Як повідомлялося, 3 травня у Грузії у зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу зупинили роботу муніципального транспорту.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 161 113 261 випадок захворювання на COVID-19, зокрема 3 346 207 летальних, одужало 138 942 927 людей.