Росія та Китай шпигують за канадцями - розвідка

Росія та Китай здійснюють таємну розвідувальну діяльність, направлену як проти канадських офіційних установ, так і проти недержавних організацій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у звіті Канадської служби безпеки й розвідки.

"Хоча цікавими їм залишаються федеральний, провінційний та муніципальний рівні канадського уряду, такі держави, як Росія та Китай також діють проти недержавних організацій в Канаді, в тому числі академічних інституцій, приватного сектору та громадянського суспільства", - зазначається у документі.

У звіті стверджується, що минулого року КНР, РФ та інші держави “продовжували таємно збирати політичну, економічну та військову інформацію у Канаді шляхом направлених зловмисних дій”. "Для цього вони експлуатували прозорий та відкритий характер канадського уряду, економіки й суспільства, часто використовуючи "нетрадиційних збирачів", в тому числі тих, які мають малу або відсутню розвідувальну підготовку, зокрема: науковців, приватні установи та інші треті сторони - для збору інформації й цінних даних на користь держав", - наголошується у тексті документа.

Раніше директор Канадської служби безпеки й розвідки заявив, що саме дії Росії та Китаю найбільше загрожують суверенітету Канади.