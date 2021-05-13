Антитіла до коронавірусу можуть мати вже понад 55% поляків

Антитіла до коронавірусу на сьогодні можуть мати понад 55% поляків.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ з посиланням на Polsat News.

“У нас є дослідження, проведені на доволі великій групі поляків. І дійсно, антитіла ми зафіксували у 55% (осіб – ред.)”, - сказав міністр.

Він додав, що в окремих випадках цей відсоток є вищим - залежно від того, де проводилося дослідження.

За словами глави МОЗ, якщо ця тенденція збережеться, то у вересні 70-80% поляків матимуть антитіла до коронавірусу.

На сьогодні в Польщі виконано 14,2 млн щеплень проти коронавірусу, при цьому понад 3,8 млн осіб отримали обидві дози вакцини.

Від початку пандемії коронавірусу у Польщі на COVID-19 захворіли 2,8 млн осіб, померло понад 71 тис. осіб. За останню добу в Польщі інфікувалися 3 370 осіб, померли 342 людини.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 161 113 261 випадок захворювання на COVID-19, зокрема 3 346 207 летальних, одужало 138 942 927 людей.

Фото: РАР/Adam Warzawa