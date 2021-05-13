Голова ВООЗ вакцинувався від коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус щепився від коронавірусу.

Про це він повідомив у Твітері, передає Укрінформ.

«Сьогодні була моя черга зробити щеплення проти COVID-19. Вакцини рятують життя. Дуже важливо доставити їх в усі частини світу якомога швидше. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь ласка, зробіть вакцинацію, коли підійде ваша черга», — написав глава ВООЗ.

Якою саме вакциною щепився Гебреєсус, не уточнюється.

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За даними ВООЗ, кількість нових випадків зараження та смертей від коронавірусу у світі за останній тиждень дещо зменшилася і склала понад 5,5 млн і понад 90 тис. відповідно. Зокрема спостерігається зниження нових випадків у регіонах Європи та Східного Середземномор’я. Водночас у Південно-Східній Азії зареєстровано на 6% більше нових випадків зараження.

На Індію припадає 95% випадків зараження та 93% смертей у регіоні, а також 50% випадків захворювання та 30% випадків смерті у світі, зареєстрованих за останній тиждень.

Штам коронавірусу B.1.617, який вперше зафіксували в Індії у жовтні минулого року, спричинив другу хвилю вірусу в країні.

Наразі цей варіант COVID-19 зафіксували вже у 44 країнах світу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 травня у світі підтверджено 161 091 539 випадків зараження COVID-19, зокрема 3 345 293 - летальні. Одужали 138 900 158 осіб.

Фото: twitter.com/DrTedros