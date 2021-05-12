Британія погодилася перевести засудженого за геноцид Караджича до своєї в’язниці

Велика Британія погодилася перевести до однієї зі своїх в’язниць колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві глави МЗС Великої Британії Домініка Рааба.

«Радован Караджич - один з небагатьох, кого визнали винним у геноциді. Він був відповідальний за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду у Сребрениці та допомагав вести облогу Сараєва з її безжальними нападами на мирних жителів», - заявив Рааб.

Як відомо, 20 березня 2019 року Міжнародний залишковий механізм ООН для кримінальних трибуналів збільшив тюремний вирок Караджичу від 40 років до довічного ув’язнення. У суді визнали, що попередній вирок був «надто м’яким».

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Проте, де саме Караджич має відбувати свій довічний термін, суд не вирішив. Колишнього лідера боснійських сербів повинна була прийняти одна з країн, які уклали з ООН угоду про виконання вироків міжнародного кримінального трибуналу. В їх число входять Австрія, Британія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Польща і Швеція.

Радован Караджич був політичним лідером боснійських сербів (Республіка Сербська) під час війни в Боснії та Герцеговині 1992-1995 років.

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Після Дейтонських угод 1995 року Караджич був змушений піти у відставку та 13 років перебував у розшуку. Його було заарештовано у 2008 році у Белграді, де він жив під ім’ям Драгана Дабича і займався медичною практикою. У жовтні 2009 року Міжнародний кримінальний суд у справах колишньої Югославії остаточно відмовив йому в імунітеті

Фото: Радіо Свобода