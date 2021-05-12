Іспанія дозволила щепити COVID-вакциною Janssen людей до 60 років

Міністерство охорони здоров’я Іспанії разом із регіональними урядами затвердили застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson&Johnson (Janssen) для людей, молодших за 60 років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на El Pais.

Планується, що цим препаратом будуть вакцинувати дві категорії населення – людей віком 50-59 років та осіб від 18 років, які належать до вразливих груп населення.

В Іспанії кампанія з вакцинації населення розпочалася наприкінці грудня 2020 року. До теперішнього моменту приблизно третина дорослого населення Іспанії отримала щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19.

З початку пандемії коронавірусу в Іспанії було виявлено понад 3,5 млн випадків зараження, померли понад 79 тис. осіб.

Вакцина від Johnson&Johnson - однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом двох років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум три місяці за температури 2-8 градусів за Цельсієм.

Раніше ВООЗ дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson в екстрених випадках.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 12 травня зафіксували 160 334 125 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 331 400 осіб померли, одужали 138 098 126 осіб.

Фото: PACO PUENTES/EL PAÍS