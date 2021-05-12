Єврокомісія ухвалила покроковий план дій в рамках «Зеленої угоди»

Європейська Комісія ухвалила сьогодні докладний план дій в рамках «Зеленої угоди» Євросоюзу, який визначає конкретні цілі та терміни щодо скорочення забруднення довкілля, з кінцевою метою досягнення Європою кліматично-нейтрального статусу до 2050 року.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у середу на сайті Європейської Комісії.

«Сьогодні Європейська Комісія ухвалила План дій ЄС «До нульових викидів у повітря, воду або землю», що вбирає головні цілі Європейської Зеленої угоди. Він визначає інтегроване бачення цілей 2050 року, - світу, де обсяги викидів будуть зменшені до рівня, які не будуть шкідливими для здоров’я людини та для природних екосистем, а також кроки по досягненню цієї мети», - йдеться у повідомленні.

Для досягнення цієї мети 2050 року, «зелений» план дій ЄС визначає екологічні цілі, яких країни Європейського Співтовариства мають досягти вже до 2030 року. Вони передбачають, зокрема:

- Покращення якості повітря та скорочення кількості пов’язаних із його забрудненням передчасних смертей на 55 відсотків;

- Покращення якості води за рахунок скорочення викидів та обмеження пластикового сміття у морських водах (на 50 відсотків), а також часток мікропластику, що потрапляють у довкілля (на 30 відсотків);

- Покращення якості ґрунтів за рахунок зменшення використання хімічних пестицидів на 50 відсотків;

- Скорочення на 25 відсотків кількості екосистем на території ЄС, в яких шкідливі викиди загрожують біологічному розмаїттю;

- Скорочення впливу на людей хронічного шуму від засобів транспорту на 30 відсотків та суттєве зменшення генерації побутового сміття, за рахунок скорочення на 50 відсотків всіх комунальних відходів.

Єврокомісія зазначає, що забруднення довкілля залишається найбільшим чинником для виникнення ментальних та фізичних захворювань людини, воно призводить до передчасних смертей, включаючи серед дітей, старших людей та інших вразливих категорій населення. Відповідно до останньої доповіді Європейського агентства з питань довкілля (EEA), щороку фіксуються більше 400 000 фактів передчасної смерті людей, у тому числі від раку, що пов’язані із забрудненням повітря, 48 000 випадків ішемічної хвороби серця, а також не менше 6,5 мільйонів випадків хронічних розладів сну та інших розладів, пов’язаних із надмірним шумом, що також ведуть до хронічних захворювань.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн вперше представив в Європарламенті проект Зеленої угоди ЄС, яка пізніше була підтримана Європейською Радою на рівні глав держав та урядів країн ЄС. Цей «зелений» курс передбачає перетворення Європи на кліматично нейтральний континент до 2050 року. Така мета дотягатиметься за рахунок масштабної «зеленої трансформації», включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які мають прийти на заміну традиційним вуглецевим енергетичним ресурсам.