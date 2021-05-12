Росія висилає речницю посольства Сполучених Штатів – ЗМІ

До числа десяти американських співробітників посольства США, яких висилають з Росії, увійшла речниця дипмісії в Москві Ребекка Росс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Коммерсант".

«З Росії висилають речника посольства США в Москві Ребекку Росс. Вона увійшла до списку з десяти американських дипломатів, яких російська сторона оголосила персоною нон грата у відповідь на аналогічний крок влади США», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 15 квітня США запровадили щодо Росії новий великий пакет санкцій, який передбачає, з-поміж іншого, видворення з країни десяти російських дипломатів. До російського МЗС був викликаний заступник посла США в РФ, якому вручили ноту про видворення з країни десяти співробітників дипмісії.

На запитання, чому в чорному списку виявилася речниця посольства, джерело в МЗС РФ дало зрозуміти, що йдеться про дзеркальну відповідь на дії США, які, за його словами, вже більше пів року не дають Росії заповнити вакантну позицію речника російського посольства у Вашингтоні.

Крім того, найближчим часом буде юридично оформлене рішення про заборону дипмісіям США винаймати адміністративно-технічний персонал з громадян РФ і третіх країн.

«Коммерсант» нагадує, що такі обмеження Москва вже запроваджувала в 1986 році, і тоді послу США доводилося самому возити себе на роботу, а його дружині - обслуговувати гостей на прийомах.